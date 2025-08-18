ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1854
Час на прочитання
2 хв

Сирський назвав плани Путіна і сказав, чи витримають ЗСУ

Олександр Сирський заявив, що Володимир Путін не намагається виграти час, а хоче захопити територію України.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська намагаються захопити територію України, і відповів, чи Сили оборони здатні витримати це.

Про це Сирський розповів у інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Головком ЗСУ відповів на запитання, чи є в українських військ сили витримати продовження війни або нові наступальні операції ворога, і чи участь президента РФ Володимира Путіна у переговорах є спробою затягувати час.

«У нас іншого шляху немає, ми повинні захищати свою землю», — сказав Сирський.

Він переконаний, що російський диктатор хоче захопити територію України.

«Путін, скоріше, хоче не виграти час — він хоче захопити територію, а для цього потрібен час. І незважаючи на ті втрати, а втрати у нього постійно зростають — захоплення кожного кілометра й кожної позиції щоразу обходиться йому все більшою кількістю вбитих і поранених. Про це свідчить статистика. По-перше, його темпи наступу дуже сповільнилися. По-друге, рівень втрат дуже високий. Але ж вони з такою впертістю намагаються досягти тих цілей, які вони собі поставили», — розповів головком ЗСУ.

До слова, Сирський також повідомив, що головними напрямками наступу РФ залишаються Запорізький, Покровський та, ймовірно, Новопавлівський. На Покровському напрямку росіяни намагаються охопити агломерацію з двох боків. Частина їхніх військових потрапила в полон або була знищена. У Запорізькій області мета ворога — прорвати оборону та захопити всю область. На Херсонщині активність окупантів зосереджена в острівній зоні, але великого наступу найближчим часом не очікується.

