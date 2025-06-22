Сирський не виключив новий наступ РФ з Білорусі

Олександр Сирський / © ТСН.ua

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що не можна виключати можливість нового наступу з боку Білорусі.

Про це Сирський повідомив під час спілкування з журналістами.

Він не виключив, що це може статися після запланованих на вересень спільних навчань армій Росії та Білорусі під назвою «Захід-2025».

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Сирський нагадав, що подібний сценарій уже реалізовувався в лютому 2022 року, коли після завершення спільних навчань війська РФ залишилися в Білорусі і використали її територію для масштабного вторгнення.

Нагадаємо, аналітики ISW заявили, що Росія та Білорусь скоротили масштаб спільних військових навчань «Захід–2025», які мали відбутися у вересні 2025 року, та перенесли основний маневр подалі від західних кордонів Білорусі, що свідчить про намагання позиціонувати себе для Заходу як безпечні та розсудливі країни.

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що Олександр Лукашенко боїться, що Україна вважатиме присутність контингенту РФ підготовкою до наступальних дій.