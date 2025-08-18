- Дата публікації
Сирський оцінив, скільки ще може воювати Росія
Заяви окупантів про те, що Росія може воювати ще 5-10 років, є бравадою, переконаний головком Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, чи може Росія воювати ще 5-10 років.
Про це Сирський сказав в інтерв’ю «РБК-Україна».
Відповідаючи на запитання про те, що росіяни заявляють, що вони можуть ще три, п’ять, десять років воювати — це правда чи блеф, Олександр Сирський з упевненістю заявив: «Я думаю, це бравада».
Нагадаємо, Сирський переконаний, що війна закінчиться так, як вигідно Україні, і вважає, що для цього потрібно наступати на фронті.