Війна
333
1 хв

Сирський оцінив, скільки ще може воювати Росія

Заяви окупантів про те, що Росія може воювати ще 5-10 років, є бравадою, переконаний головком Сирський.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, чи може Росія воювати ще 5-10 років.

Про це Сирський сказав в інтерв’ю «РБК-Україна».

Відповідаючи на запитання про те, що росіяни заявляють, що вони можуть ще три, п’ять, десять років воювати — це правда чи блеф, Олександр Сирський з упевненістю заявив: «Я думаю, це бравада».

Нагадаємо, Сирський переконаний, що війна закінчиться так, як вигідно Україні, і вважає, що для цього потрібно наступати на фронті.

