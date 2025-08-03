Сирський озвучив три напрямки, де зараз найскладніша ситуація на фронті

Українські військові / © facebook.com/GeneralStaff.ua

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Найбільш складна ситуація зараз – на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках фронту. Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський.

При цьому росіяни вдаються до тактики “тотального просочування” із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу. У такий спосіб вони намагаються заходити зокрема в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються.

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Для ефективної протидії ДРГ створили та застосовуємо протидиверсійні резерви, завдання яких – пошук та знищення ДРГ противника.

Обговорив із командирами на місцях питання посилення стійкості оборони, інженерного обладнання позицій, мінно-вибухових і невибухових загороджень, інших фортифікаційних споруд, антидронових тунелів. Така робота ведеться, проте має бути активнішою, ширшою та комплексною.

З’ясував інші проблемні питання. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач та вирішення на місці проблемних питань.

Дякую захисникам української Донеччини за мужність та витривалість. За їхню неоціненну самопожертву в стримуванні переважаючого противника.

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Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська повністю окупували місто Часів Яр у Донецькій області. Утім, речник ЗСУ категорично спростував цю інформацію.

Президент України Володимир Зеленський назвав фейк про окупацію Часового Яру черговою інформаційною атакою Кремля.