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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Сирський підтвердив новий наступ росіян: що відбувається на фронті

Ситуація на фронті загострюється, і українські військові змушені відбивати масовані атаки ворога.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Росія активізувала наступальні дії на Харківському та Сумському напрямках

Росія активізувала наступальні дії на Харківському та Сумському напрямках / © Олександр Сирський

Росія продовжує стратегічну наступальну операцію, прагнучи захопити нові території.

Про це заявив командувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю LB.

За його словами, ворог намагається розгромити українські війська та просунутися вглиб території, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей. Крім того, окупанти прагнуть створити буферну зону на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

“Ви ж бачите, що, незважаючи на всі переговори, ми спостерігаємо лише збільшення інтенсивності наступальних дій”, — наголосив Сирський.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Le Figaro заявив, що Росія готується до нового наступу на Сумську та Харківську області.

Сирський підтвердив цю інформацію.

“Я можу сказати, що Президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався. Уже майже тиждень ми спостерігаємо подвоєння кількості атак противника на всіх основних напрямках”, – підсумував Сирський.

Нагадаємо, окупанти закидають малі диверсійні групи до Сумської області. Їхня мета - не закріпитися, а знищити логістику та вийти в тил українським силам.

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