Сирський підтвердив новий наступ росіян: що відбувається на фронті

Росія активізувала наступальні дії на Харківському та Сумському напрямках / © Олександр Сирський

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Росія продовжує стратегічну наступальну операцію, прагнучи захопити нові території.

Про це заявив командувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю LB.

За його словами, ворог намагається розгромити українські війська та просунутися вглиб території, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей. Крім того, окупанти прагнуть створити буферну зону на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

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“Ви ж бачите, що, незважаючи на всі переговори, ми спостерігаємо лише збільшення інтенсивності наступальних дій”, — наголосив Сирський.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Le Figaro заявив, що Росія готується до нового наступу на Сумську та Харківську області.

Сирський підтвердив цю інформацію.

“Я можу сказати, що Президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався. Уже майже тиждень ми спостерігаємо подвоєння кількості атак противника на всіх основних напрямках”, – підсумував Сирський.

Нагадаємо, окупанти закидають малі диверсійні групи до Сумської області. Їхня мета - не закріпитися, а знищити логістику та вийти в тил українським силам.