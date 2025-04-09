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- Війна
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Сирський підтвердив новий наступ росіян: що відбувається на фронті
Ситуація на фронті загострюється, і українські військові змушені відбивати масовані атаки ворога.
Росія продовжує стратегічну наступальну операцію, прагнучи захопити нові території.
Про це заявив командувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю LB.
За його словами, ворог намагається розгромити українські війська та просунутися вглиб території, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей. Крім того, окупанти прагнуть створити буферну зону на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.
“Ви ж бачите, що, незважаючи на всі переговори, ми спостерігаємо лише збільшення інтенсивності наступальних дій”, — наголосив Сирський.
Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Le Figaro заявив, що Росія готується до нового наступу на Сумську та Харківську області.
Сирський підтвердив цю інформацію.
“Я можу сказати, що Президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався. Уже майже тиждень ми спостерігаємо подвоєння кількості атак противника на всіх основних напрямках”, – підсумував Сирський.
Нагадаємо, окупанти закидають малі диверсійні групи до Сумської області. Їхня мета - не закріпитися, а знищити логістику та вийти в тил українським силам.