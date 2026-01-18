Сирський пояснив, чому не всі бійці можуть піти у відпустку

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував питання відпусток для військовослужбовців, які воюють понад шість місяців.

Про це Сирський розповів в інтервʼю LB.ua.

За його словами, раніше ротації та відпустки були регулярними: бригади виходили з фронту, бійці відпочивали, а після цього проходили відновлення навичок і бойові злагодження.

“Зараз, коли ми маємо перевагу ворога в кілька разів, процес ротацій не завжди виходить”, – зазначив Сирський.

Він підкреслив, що відпочинок для бійців все одно надають, навіть під час активних бойових дій. Планові відпустки зазвичай тривають 10 днів.

“Люди, не відпочиваючи, швидше втрачають свій потенціал. Тому відпустки – це єдиний ефективний шлях”, – пояснив головнокомандувач.

Крім того, в Генштабі проводять ротації підрозділів всередині бригади: одні батальйони відводять у тил, де вони можуть відпочити або піти у відпустку, інші – на докомплектування. Сирський визнав, що за нинішніх умов забезпечити постійний процес відпусток для всіх неможливо.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував поширені твердження про нібито кризу на фронті через недоукомплектованість підрозділів. За його словами, питання мобілізації є надзвичайно чутливим для будь-якої армії і не може зводитися лише до сухих статистичних показників.