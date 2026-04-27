Сирський пояснив, які дії ЗСУ переламують зараз фронт

Олександр Сирський / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ показали, що в асиметричній війні можна не лише стримувати ворога, а й перемагати.

Про це повідомив головком Олександр Сирський.

«В умовах, коли противник має більші ресурси в техніці, озброєнні та особовому складі, Сили оборони України замість моделі „війни на виснаження“ обирають асиметричну стратегію. Наші ключові завдання — зробити кожен крок ворога максимально затратним, знищувати противника, стримувати його просування, уражати тилові райони, зокрема об’єкти воєнно-промислового комплексу в глибині території російської федерації засобами Deep Strike, захищати повітряний простір України», — зазначив Сирський.

Раніше Сирський повідомив, що саме 2025 рік став першим роком повномасштабної війни, коли негативна динаміка для окупантів стала очевидною.

За словами генерала, Росія намагалася максимально наростити свою присутність на українській території. Відомо, що наступальні сили країни-агресорки були збільшені до 713 тисяч солдатів. Але навіть таке величезне угруповання стрімко виснажується.

Сирський підкреслив, що інтенсивність боїв залишається надзвичайно високою, і українські військові продовжують завдавати ворогу максимальних збитків.