Сирський пояснив відведення українських військ з позицій за 5–7 км від Покровська

Головнокомандувач Олександр Сирський про фронт / © Олександр Сирський

Реклама

Українські війська контролюють частину Покровська, Мирноград не в оточенні, триває контрдиверсійна операція в Куп’янську.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про це під час зустрічі з керівниками та редакторами українських медіа.

За його словами, українські війська відновили контроль над приблизно 13 км² північної частини Покровська з загальних 29 км² території міста. Сирський наголосив, що чисельність українських підрозділів на цьому напрямку поступово зростатиме. Водночас Мирноград не перебуває в оточенні, і хоча логістика там ускладнена, забезпечення здійснюється.

Реклама

«Ключове: оборона Покровська триває, наші війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. км. Мирноград — не в оточенні. У Куп’янську триває наша успішна контрдиверсійна операція», — сказав він.

Головнокомандувач пояснив, що частина позицій за 5–7 км від Покровська була відведена через те, що противник просочувався крізь них і подальше утримання цих позицій було недоцільним. На Покровському напрямку сили Росії налічують понад 155 тисяч осіб, на цей напрямок припадають 40–50% усіх касетних авіабомб, які застосовуються на фронті.

Лінія активного фронту наразі становить 1218 км, що на 35 км менше, ніж місяць тому завдяки успішним діям українських військ.

Сирський також повідомив, що українське військо повністю перейшло на корпусну систему. Всі корпуси отримали закріплені смуги відповідальності та комплекти військ. Уже розпочалася ротація бригад, а корпусні комплекти поступово приведуть у відповідність до фактичного складу підрозділів.

Реклама

На іншому напрямку, в Куп’янську, триває успішна контрдиверсійна операція, яка забезпечує контроль над критичною інфраструктурою та запобігає діям противника.

Головнокомандувач підкреслив, що ці заходи дозволяють підвищити ефективність управління військами та оперативно реагувати на загрози на всіх фронтових напрямках.

Нагадаємо, станом на 9 грудня ЗСУ стримують ворога в Покровську, але вести активні контратаки їм складно через масовані обстріли та руйнування будівель.

Раніше українські підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції на Покровському напрямку, щоб не допустити потенційного оточення та вирівняти фронт.