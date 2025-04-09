Сирський заявив про загрозу нападу з Білорусі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. / © ТСН.ua

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський не виключає, що масштабні навчання «Захід-2025», які відбудуться восени цього року в Білорусі за участі російських військ, можуть слугувати прикриттям для створення нового ударного угруповання.

Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua.

«Всі навчання мають якусь мету. І одна з таких цілей — це приховане створення угруповань наступальних військ. Тобто видимість навчань — це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ», — сказав Сирський в інтерв’ю LB.ua.

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За його словами, саме під виглядом навчань Росія розміщувала свої війська в Білорусі напередодні вторгнення в Україну у 2022 році.

«Ми всі сподівалися, що вони закінчаться, російські війська повернуться на свою територію. Але коли було прийнято рішення про те, що ці навчання продовжуються, для мене стало ясно, що все», — додав головнокомандувач.

Він наголосив, що осінні навчання цього року є серйозним фактором, який українське військове командування обов’язково бере до уваги.

Раніше повідомлялось, що російські війська посилили бойові дії майже на всій лінії зіткнення, що може свідчити про початок нового етапу наступу.