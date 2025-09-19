ТСН у соціальних мережах

Війна
319
1 хв

Сирський повідомив про значні успіхи на Донеччині: що відомо

Сім сіл та значні втрати ворога: ЗСУ проводять успішну операцію на Добропільському напрямку.

Автор публікації
Руслана Сивак
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Добропільському напрямку на Донеччині. За результатами операції, українські війська просунулися вглиб оборони противника на 3-7 кілометрів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника — девять. Загалом за час операції звільнено 160 км² та ще 171 км² — зачищено від ДРГ», — зауважив Сирський.

Також повідомляється про значні втрати російських окупантів:

  • 2456 осіб особового складу, з них 1322 — безповоротні.

  • 817 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема 12 танків, 37 бойових броньованих машин, 162 артсистеми та 160 безпілотників.

В результаті успішних дій ЗСУ також суттєво поповнено обмінний фонд для повернення українських військових з російського полону.

Нагадаємо, на ділянці фронту поблизу Добропілля ситуація залишається напруженою. Українські війська утримують позиції, проте ворог зосередив ще більші сили. Через це протистояння перейшло у тактичну площину — точиться боротьба за ключові висоти, спостережні пункти та опорні пункти.

Раніше британське видання Sky News припустило, що оборона Покровська Донецької області, яка триває понад рік, ймовірно, добігає до кінця.

