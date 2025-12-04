ТСН у соціальних мережах

Сирський повідомив, яку частину Покровська контролюють ЗСУ

Українські оборонці продовжують утримувати визначені райони у Покровську та Мирнограді.

Автор публікації
Олена Капнік
Олександр Сирський.

Олександр Сирський. / © armyinform.com.ua

Українські Збройні сили продовжують утримувати північну частину Покровська Донецької області. Битва за місто триває.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Продовжуємо надзвичайно складний етап оборони Покровсько-Мирноградської агломерації. Бій триває. Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська”, - повідомив головком.

З його слів, у районі Покровська та Мирнограда українські військові блокують спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів. У самих містах, наголосив Сирський, бійці продовжують утримувати визначені райони.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що командири “мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу”.

“Під час наради з нашими командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника. Для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів”, - наголосив Сирський.

Нагадаємо, кілька днів тому командування РФ відзвітувало за начебто повне захоплення Покровська. Окрім того, німецьке видання Bild з посиланням на неназваного військового ЗСУ, стверджувало, що понад тисяча українських військовослужбовців у Мирнограді нібито опинилися у критичному становищі після того, як Росія нібито окупувала Покровськ після 14 місяців важких боїв.

В українському Генштабі заявили, що ця інформація не відповідають дійсності. Речник Дмитро Лиховій назвав ситуацію в Покровську “вкрай складною”. Однак, наголосив він, Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці.

