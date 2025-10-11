ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
540
Час на прочитання
1 хв

Сирський про ситуацію на фронті: "Попереду на нас чекають нові випробування"

ЗСУ мають успіхи на фронті, на Допропільському напрямку триває контрнаступ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Олександр Сирський

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Оперативна ситуація на фронті залишається складною. Сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні росіян.

Про це повідомив Головком Олександр Сирський.

За його даними, протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тисяч осіб.

«Наша оборона — активна. Триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку. Попереду на нас чекають нові випробування. За місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74% маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики», — зазначив він.

Нагадаємо, Олександр Сирський повідомив про оточення російських підрозділів і успіхи Добропільської контрнаступальної операції.

Дата публікації
Кількість переглядів
540
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie