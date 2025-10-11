Сирський про ситуацію на фронті: "Попереду на нас чекають нові випробування"

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Оперативна ситуація на фронті залишається складною. Сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні росіян.

Про це повідомив Головком Олександр Сирський.

За його даними, протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тисяч осіб.

«Наша оборона — активна. Триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку. Попереду на нас чекають нові випробування. За місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74% маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики», — зазначив він.

