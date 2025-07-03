Сирський прокоментував критику комбата Ширшина про "дебільні завдання"

Олександр Ширшин / © фото з соцмереж

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин, який скаржився на «дебільні задачі» на Курщині, хоче привернути до себе увагу.

Про це головком ЗСУ сказав під час розмови з журналістами, передає «Слідство.Інфо».

Сирського запитали, як він відреагував на звинувачення комбата 47-ї бригади Ширшина та яка доля надалі чекає на офіцера. Головком ЗСУ запевнив, що готовий перевести Ширшина туди, куди він сам хоче.

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«Він десь був у відпустці в Іспанії. Ми готові були контактувати. Ми його переведемо туди, куди він хоче. Як я реагую на цей допис? Ну він, очевидно, хоче уваги чи реалізації, я не знаю, мені розв’язання проблем через фейсбук не дуже зрозуміле», — сказав Сирський.

Коли головкома запитали про дивні синхронні дописи на свою підтримку і зі звинуваченнями комбата Ширшина, Сирський відповів: «Ви що, думаєте, що це їм сказали писати?» і усміхнувся.

Що відповів Ширшин

Своєю чергою Олександр Ширшин відповів, що одне з переведень йому вже «забракували». Крім того, він заперечив слова головкома ЗСУ, що нібито командир на місці може сам вирішувати, чи виконувати певне бойове завдання.

«Неможливо відмовитися від виконання певних задач, тому що вони робляться чи плануються під контролем головкома, будь-яке таке невиконання — це починаються розслідування, як були у нас по Бєлгородщині, хоч ніхто там не відмовлявся, ми не могли фізично це зробити», — каже військовий.

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Скандал із комбатом Ширшиним

Нагадаємо, що у травні цього року комбат 47-ї ОМБр «Маґура» Ширшин подав рапорт на звільнення і поскаржився на «дебільні задачі» командування на Курському напрямку.

Згодом Ширшин пояснив, що вийшов зі своєю заявою в публічний простір після низки внутрішніх офіційних і неофіційних звернень, які були проігноровані.

У Генштабі відповіли, що створили робочу групу для вивчення викладених у публікації Ширшина обставин.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про комбата Ширшина, які заяви він виніс у публічну площину та якою була реакція інших військових.

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