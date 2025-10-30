ТСН у соціальних мережах

Сирський прибув на Покровський напрямок: що відбувається на передовій зараз

Командувач ЗСУ Олександр Сирський приїхав на місце, щоб оцінити ситуацію, поставити завдання та посилити оборону.

Олександр Сирський

Олександр Сирський / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Командувач Сил оборони в Донецькій області генерал-лейтенант Олександр Сирський повідомив, що противник посилює активність у районі Покровсько–Мирноградської агломерації, тож цю ділянку фронту знову відведено в центр уваги командування.

Про це Сирський розповів у Telegram.

“Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності”, — наголосив Сирський.

За його словами, українські підрозділи стримують чисельно переважаючу ворожу навалу. Під час наради з командирами армійських корпусів і частин Сирський заслухав доповіді про поточну обстановку, проблеми забезпечення та потреби фронту.

“Разом із командирами ми визначили першочергові завдання. У Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування. Наше завдання — виявити її і знищити”, — повідомив командувач.

Він окремо підкреслив важливість роботи розвідувальних і ударних дронів, а також взаємодії різних родів військ.

“У таких умовах надзвичайно важлива якісна робота наших розвідувальних і ударних безпілотників. Поряд із ними в місті діють групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП, СБУ, Нацгвардії та поліції”, — зазначив він.

Сирський заявив, що працює над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку, зокрема в питаннях координації, логістики та забезпечення.

“Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Я суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі заходи — аж до зняття з посад”, — підкреслив він.

Також було визначено нові завдання для покращення логістики та захисту маршрутів постачання і евакуації.

“Усі рішення приймаються оперативно. Ми дотримуємось розумного балансу між цілями та можливостями. Але головний пріоритет — збереження життя наших воїнів”, — заявив Сирський.

Командувач також повідомив про успіхи Добропільської операції. За його словами, штурмові підрозділи просунулись на окремих напрямках від 200 до 550 метрів, а загалом звільнено 186,8 км² української території та 246,8 км² — зачищено від ДРГ противника.

“Дякую всім солдатам, сержантам і офіцерам, які б’ють ворога, професійно виконуючи свої завдання. Стримуємо ворога всіма доступними методами. Працюємо далі для спільної мети. Слава Україні!” — підсумував Сирський.

Нагадаємо, напередодні офіцери двох бригад, які воюють на Покровському напрямку, розповіли журналістам про критичну ситуацію в обороні міста, до якого просочилося вже дві з половиною сотні окупантів, що вступають у стрілецькі бої. Логістика до Покровська, за їхніми словами, перебуває під контролем ворожих дронів.

