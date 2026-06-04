Сирський: Росія планує довести частку реактивних дронів до 50%

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Війська не лише збільшують кількість ударних безпілотників, а й змінюють підходи до їх застосування. Українське командування реагує розвитком багаторівневої системи перехоплення та модернізацією засобів протидії.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами головкома, наслідки щоденних повітряних ударів РФ по території України були б значно тяжчими, якби не системна робота Збройних сил України з розвитку «малої ППО» та посилення її спроможностей.

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Наразі більшість знешкоджених російських «Шахедів», «Гераней» та інших засобів повітряного нападу є результатом роботи українських дронів-перехоплювачів.

Упродовж травня дрони-перехоплювачі, які діють у трьох ешелонах протиповітряної оборони, знищили понад 3,5 тисячі ворожих безпілотників різних типів. Водночас зросла не лише кількість збитих цілей, а й ефективність роботи «малої ППО». Найвищу результативність продемонстрував другий ешелон, за який відповідають Сили безпілотних систем, — лише за травень було знищено понад 1,2 тисячі російських дронів.

«Ми нарощуємо кількість екіпажів БпЛА-перехоплювачів і продовжуємо навчання персоналу. Триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області. Активно залучаємо й армійську авіацію: у травні нашими гелікоптерами було знищено понад 440 російських дронів різних типів», — повідомив Сирський.

Водночас РФ постійно вдосконалює свої можливості.

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«Ворог постійно змінює тактику застосування БпЛА, збільшує їхню кількість і покращує якість. Агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%. Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції», — додав Сирський.

Раніше заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров повідомляв, що РФ нарощує кількість ударних «Шахедів» для атак. Кількість одночасно запущених дронів постійно зростає. Це неабияк ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

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