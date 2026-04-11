Сирський: російські війська посилюють своє угруповання

Олександр Сирський

Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу на фронті та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ.

Про це повідомив головком Олександр Сирський.

«Російські окупаційні війська посилюють своє угруповання та не полишають спроб переламати перебіг бойових дій на свою користь. Сили оборони України стійко утримують визначені рубежі», — зазначив він.

Сирський також заслухав доповіді командирів, віддав необхідні розпорядження для кращого забезпечення наших підрозділів боєприпасами, БпЛА та іншими матеріально-технічними засобами.

Ситуація на фронті — останні новини

На півдні найактивнішим напрямком залишається Гуляйпільський. Крім штурмових дій, росіяни застосовують там тактику інфільтрації.

Ворог намагається взяти під контроль населений пункт Залізничне, за яким розташовано село Гірке, прагне захопити місто Гуляйполе, витиснути звідти ЗСУ та просунутися у бік Запоріжжя. Українські сили ефективно відбивають штурми, знищуючи техніку і живу силу, зокрема за допомогою дронів і мінування.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планувала розпочати повноцінний наступ, але ці плани, очевидно, провалилися.

Сили оборони за місяць знищують таку ж кількість окупантів, яку вони мобілізують, однак чисельність російського угруповання зростає, тобто росіяни збільшують своє угруповання за рахунок залучення військовослужбовців зі стратегічного резерву, додав Зеленський.

Також повідомлялося, що російські війська готують особовий склад і бронетехніку до ймовірного наступу на Слов’янському напрямку в Донецькій області. За даними аналітиків, ЗСУ мають успіхи та просування на Донеччині.