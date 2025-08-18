Сирський розкрив, які бригади ЗСУ отримують підкріплення першими

Українські військові на фронті

Реклама

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що пріоритет над іншими у відборі та отриманні особового складу мають ті частини, які ведуть штурмові, наступальні дії або тримають оборону на головних напрямках фронту.

Про це генерал розповів у інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Заходи для збільшення чисельності ЗСУ

Сирський заявив про бажання, аби всі бригади були укомплектовані на 80-90%. Однак інтенсивність бойових дій, можливості російської армії, який наразі втричі переважає українську за чисельністю, накладають певні обмеження.

Реклама

«Коли є така велика кількість бригад — суб’єктів управління, і ще коли вони недоукомплектовані, розумієте, як тяжко виконати будь-яке завдання? Тому корпусна система — це крок вперед«, ­– зауважив головком ЗСУ.

За його словами, робиться все для наповнення корпусів бригадами, особовим складом, і вживаються всі заходи для покращення привабливості військової служби. Як приклад генерал навів проєкт «Контракт 18-24».

«Зараз ми працюємо над новим контрактом, який стане базовим для всіх охочих продовжити професійну службу у Збройних силах. Ця робота на завершальній стадії. Ми залучаємо для проходження служби добровольців з інших країн — таких охочих захищати нашу країну зі зброєю в руках теж багато», — розповів Сирський.

Він також заявив про проведення низки заходів для зменшення чинників, які сприяють самовільному залишенню військових частин. Зі зменшенням рівня СЗЧ збільшується укомплектованість бригад.

Реклама

Пріоритетність укомплектування частин

«В умовах, коли у нас недостатньо особового складу, ми маємо певну пріоритетність в укомплектуванні частин. Ті частини, які ведуть штурмові, наступальні дії або тримають оборону на головних напрямках, мають пріоритет над іншими у відборі та отриманні особового складу. Це вимушений захід, але в нинішніх умовах він ефективний», — повідомив головком ЗСУ.

Як Україні компенсувати нестачу мобілізаційного ресурсу?

За його словами, Україна може компенсувати нестачу свого мобілізаційного ресурсу завдяки технологічній зброї та підвищенню якості підготовки.

«Один, можливо, із основних шляхів — це технологічна зброя. Тобто застосовувати зброю, техніку без військовослужбовців, або зброю, яка має дистанційне управління — щоб максимально знизити людські втрати.Другий напрямок — це підвищення якості підготовки. Професійно навчений солдат має набагато більше шансів вижити на полі бою, ніж просто звичайний солдат, який має більш слабку підготовку», — пояснив генерал.

Сирський нагадав, що в Україні базову загальновійськову підготовку було збільшено від одного місяця до 51 доби. Також одночасно було збільшено курс адаптивної підготовки — до 15 діб.

Реклама

«Тобто військовослужбовець, який потрапляє в навчальний центр, проходить підготовку там і після цього — в частині. Загалом це все триває фактично два місяці. Інколи цей курс у частині залежно від умов бойової підготовки займає менше часу, але він не може бути меншим ніж п’ять діб», — розповів головком.

Він уточнив, що до цього курсу входить адаптація та підготовка військового до конкретного поля бою. Він готується до зіткнення з конкретним противником, який має певне озброєння та тактику. Це дозволяє українським захисникам бути максимально готовими до викликів, які вони зустрінуть на полі бою.

До слова, Сирський назвав «бравадою» заяви Росії про те, що вона зможе воювати ще від трьох до 10 років.

Головком ЗСУ також поінформував, що основні зусилля армії РФ нині зосереджені на Запорізькому, Покровському та, ймовірно, Новопавлівському напрямках.