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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Сирський розповів, як Росія може змінити війну заради захоплення нових територій

За оцінкою Сирського, подальший розвиток війни визначатимуть технологічна перевага, автоматизація та нові способи застосування озброєння.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Олександр Сирський

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Росія буде надалі продовжувати вдосконалювати озброєння, зокрема впроваджувати штучний інтелект і роботизовані системи. Це може змінити тактику бойових дій і допомогти окупантам у спробах захопити нові території.

Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю BBC News Україна, відповідаючи на запитання про те, до чого ще може вдатися РФ у війні.

За словами Сирського, бойові дії будуть більш активно охоплювати усі сфери — від космосу і кіберпростору до повітря, суші, моря й навіть підземного простору. Водночас буде зростати рівень автоматизації і роботизації військових процесів, а ШІ використовуватимуть для підвищення ефективності озброєння.

«Буде підвищуватися рівень роботизації, автоматизації процесів усіх без винятку з використанням штучного інтелекту», — зазначив ексголовнокомандувач.

Сирський зауважив: попри це окупаційна армія не буде відмовлятися від традиційного озброєння і бронетехніки.

З його слів, нині обидві сторони шукають способи посилити активний захист танків та інших бойових машин. У разі успіху це може повернути бронетехніці важливу роль на полі бою та змінити тактику її застосування.

Окремо колишній головнокомандувач звернув увагу на розвиток роботів, які за будовою нагадують тварин. За його словами, такі системи вже не лише досліджують, а й випробовують. Їхнє впровадження також може вплинути на тактику використання військ.

Ситуація на фронті — останні новини

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що Росія більше не досягає проривів на фронті. Зокрема, росіянам не вдалося зруйнувати ключовий оборонний пояс Донеччини, темпи їхнього просування помітно знизилися порівняно з минулим роком.

У НАТО також вважають, що російський наступ обернувся величезними втратами. У вересні було ліквідовано понад 50 тисяч окупантів. Зокрема, близько 28 тисяч загиблими.

Відомо, що бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР провели контрдиверсійну операцію, під час якої знешкодили дві групи російських спецпризначенців. Одного військовослужбовця РФ взяли в полон.

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