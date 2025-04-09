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- Війна
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Сирський розповів, як Україна знищила російський бомбардувальник Ту-22М3
Український дрон знищив російський Ту-22М3 одразу після посадки. Вартість літака — 100 млн. дол.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська знищили російський дальній надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3.
Про це головком розповів у інтерв’ю LB.ua.
«Декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. Якраз тільки приземлився — і наш дрон його вразив. Вартість — близько 100 мільйонів доларів», — сказав Сирський в інтерв’ю, яке вийшло 9 квітня.
За його словами, після низки успішних ударів по російських військових аеродромах країна-агресорка була змушена перемістити свою авіацію вглиб країни.
«Якщо раніше вона була на відстані 100-150 км, тепер це 200-300 км — Енгельс, Шайковка», — уточнив головком.
Він додав, що Сили оборони України також націлюються на системи російські системи протиповітряної оборони. Кожна з них коштує десятки мільйонів доларів.
Нагадаємо, на початку квітня в Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Загинув один з його пілотів. Росіяни назвали причиною катастрофи технічну несправність. Невідомо, чи мав на увазі Сирський саме цей випадок.