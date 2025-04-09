Сирський розповів про кінець війни: що він сказав

Олександр Сирський розповів, яким бачить завершення війни та що вважає перемогою для України

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що для нього означає перемога України та які варіанти завершення війни він вважає можливими.

Свою думку він висловив в інтерв’ю LB.

«Справедливий мир – це коли ми вийшли на кордони, підняли прапори. І це задача максимум», – наголосив Сирський.

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Водночас він визнав, що реалістичний сценарій може виглядати інакше.

«Коли ворог залишить нашу територію. Не знаю, в який спосіб. Чи військовим шляхом. Але ми робимо все, щоб це сталося», – зазначив він.

Сирський підкреслив, що Україна має стояти на міжнародно визнаних кордонах, а яким чином цього буде досягнуто – військовими діями чи дипломатичним шляхом за підтримки партнерів – це вже інше питання.

«Ми можемо і мусимо це зробити. Просто маємо враховувати і наші можливості, і реальність», – додав головнокомандувач.

Нагадаємо, за словами Сирського, РФ розпочала наступ на Сумщину та Харківщину, про який раніше говорив президент Зеленський.