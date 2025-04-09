Сирський сказав, чи покращилася ситуація із СЗЧ

СЗЧ, Ілюстативне фото / © ДПСУ

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Ситуація із СЗЧ покращилася після того, як кримінальне покарання за самовільне залишення частин було відкладене у разі повернення на фронт. Це явище почало фіксуватися значно частіше.

Про це Сирський сказав в інтерв’ю LB.ua.

“Військовослужбовців почало повертатися, значно більше, і багато з них дуже якісно воюють, показують непогані результати”, — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

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Деякі підрозділи майже наполовину укомплектовані саме тими військовослужбовцями, які самовільно залишали частини.

Сирський додав, що повернулися на фронт тисячі бійців.

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, наразі працюють над тим, щоб усунути “негативні моменти” у питанні виплат для добровольців 18-24 років. Результат очікується найближчим часом — протягом місяця-двох.