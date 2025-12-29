Сирський відповів, чому загострилася ситуація біля Гуляйполя та що відбувається зараз

Олександр Сирський / © коллаж ТСН.ua/Bene Gusto

Ситуація на Гуляйпільському напрямку загострилася через відхід одного з підрозділів територіальної оборони, що змусило командування ЗСУ терміново перекидати штурмові частини для стабілізації оборони.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю ”24 Каналу”.

Коментуючи відео, оприлюднене російською стороною, на якому зафіксовано перебування окупантів на командно-спостережному пункті одного з батальйонів у Гуляйполі, Сирський повідомив, що йдеться про позиції 102-ї бригади територіальної оборони, яка під час боїв не витримала натиску противника та почала відхід.

“Ми були змушені перекинули туди наші штурмові частини й підрозділи, які поступово з боями займали те, що було залишене”, — зазначив він.

За словами головнокомандувача, наразі ситуація на цьому напрямку стабілізована, хоча бойові дії тривають.

“Наразі там уже фактично місяць ворог не має жодних переваг. Щодня намагається атакувати і проводить атаки, але все ж зазнає величезних втрат на цьому напрямку”, — сказав Сирський.

Він також звернув увагу на дії командування батальйону, зазначивши, що ситуацію можна було розв’язати інакше, зважаючи на наближення підкріплення.

“Можна було б побудувати ці дії командування батальйону в абсолютно інший спосіб, тому що на підмогу йшло підкріплення з 5-ї штурмової бригади. Вони фактично дійшли за дві вулиці від цього командного пункту”, — наголосив головнокомандувач.

У ЗСУ призначено службове розслідування, яке проводить Військова служба правопорядку. Воно має надати правову оцінку діям командира батальйону, зокрема щодо виконання наказу про організацію кругової оборони та знищення матеріалів, які могли містити цінну або конфіденційну інформацію.

“Тобто вони могли просто все спалити. Я знаю, що у них був час для цього, а сили ворога там були обмежені”, — зазначив Сирський.

Водночас він підкреслив, що оборону Гуляйполя нині утримує 225-й штурмовий полк.

“Командири там тверезо оцінюють обстановку, проводять активні штурмові дії, тримають оборону”, — додав головнокомандувач.

Сирський визнав, що відхід підрозділів територіальної оборони негативно впливає на стійкість оборони, однак запевнив, що ЗСУ посилюють цей напрямок відповідними силами.

Нагадаємо, в Мережі з’явилося відео, на якому військові РФ стверджують, що нібито захопили командно-спостережний пункт 1-го батальйону 106-ї окремої бригади тероборони біля Гуляйполя. Сили оборони проведуть розслідування.