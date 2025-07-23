Сирський відверто сказав, чи можуть нові партії зброї врятувати життя українців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © ТСН.ua

Реклама

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський переконаний, що нові постачання озброєння протиповітряної оборони, включно з ракетами Patriot, дронами-перехоплювачами та легкою авіацією для збивання безпілотників, можуть допомогти запобігти російським атакам по Україні.

Про це Сирський сказав у інтерв’ю виданню The Washington Post.

Зазначається, що більша кількість ракет середньої та великої дальності, включно з американськими ATACMS та німецькими Taurus, — якщо їх буде випущено без обмежень на використання — дозволить Україні уповільнити виробництво російської зброї. Йдеться про удари по ворожій інфраструктурі, де виробляються ракети та безпілотники.

Реклама

«Вони (росіяни — ред.) націлюються практично на все — аеродроми, населені пункти, об’єкти інфраструктури. Тому, звичайно, нам потрібні постачання балістичних ракет, щоб мати змогу дати ворогу гідну відсіч«, — сказав головком ЗСУ.

«Наявність будь-якої ракетної зброї сама собою є стримувальним фактором. Я сподіваюся, що завдяки позиції президента Трампа цей процес буде набагато легшим і… у нас не буде жодних труднощів, які були раніше», — додав Сирський.

Водночас він відмовився коментувати, чи залишилися в України якісь системи ATACMS на складі. Видання стверджує, що такі запаси країни закінчилися.

На запитання, чи врятує нова партія американських ракет життя українців, генерал відповів: «Звичайно».

Реклама

Нагадаємо, 13 липня німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг заявивв, що Берлін підтримає Україну, фінансуючи далекобійні ракети у великій тризначній кількості.

18 липня президент України Володимир Зеленський після наради з Сирським та міністром оборони Денисом Шмигалем заявив, що Сили оборони готують нові далекобійні удари по Росії, які стануть відчутними для ворога.

До слова, ексофіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський не виключив, що українські атаки по ключових російських областях — Московській і Ленінградській — можуть мати певний вплив на перебіг війни та втрату довіри росіян до президента Володимира Путіна.