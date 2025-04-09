Сирський відверто відповів, чи стануть миротворці гарантією безпеки

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Чи стане присутність миротворчого контингенту в Україні достатньою безпековою гарантією, щоб агресорка Росія не вторгнулася знову, ствердно відповісти важко.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю LB.ua.

За його словами, розміщення миротворців стабілізує ситуацію. Втім, як надовго - запитання відкрите, наголошує Сирський.

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“Складне питання. Бо тут ворог такий… Ви знаєте його плани, а присутність контингенту їх зриває. Наскільки вони будуть прогнозовані... Так, на певний період, звичайно, це стабілізує ситуацію. Але як надовго, важко сказати”, - наголосив головком.