Сирський виділив додаткові сили на Покровський напрямок: деталі від Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виділив додаткові сили і засоби на Покровський напрямок, щоби для знищити російські диверсійні групи, які проникають за лінію оборони.

Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Рішенням головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони», — сказав речник Генштабу.

За його словами, російська армія використовує перевагу у кількості та втрачає особовий склад у великих масштабах. Ворог намагається просочуватися малими групами через першу лінію позицій українських захисників.

Ковальов також повідомив, що на Покровському напрямку російські окупанти здійснили 35 спроб потіснити українські підрозділи. Найактивнішим ворог є у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

Своєю чергою, Сили оборони України на Покровському напрямку ліквідували 64 та поранили 38 російських загарбників. Також було знищено одну одиницю ворожої автомобільної техніки, 21 дрон, антену зв’язку та мотоцикл. Захисники також пошкодили одну гармату та два мотоцикли росіян.

Нагадаємо, напередодні аналітики та волонтери повідомили, що російські війська фактично прорвали оборону в напрямку Добропілля та просуваються там. Прорив становить близько 10 км. Аналітики DeepState попередили, що Добропілля впаде швидше, ніж Покровськ, якщо нічого не зміниться.

Коментуючи ситуацію у напрямку Добропілля, в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» пояснили, що противник намагається просочуватись невеликими групами повз першу лінію українських позицій. Ситуацію описали як складну, але запевнили: українські захисники роблять усе можливе для швидкої ліквідації загрози.

Перший корпус Нацгвардії «Азов» 12 серпня заявив, що кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. Підрозділи корпусу провели планування та здійснили заходи для блокування сил противника у визначеному секторі.