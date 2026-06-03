Сирський викрив план дій Путіна в Чорному морі: яка мета ворога

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив три справжні цілі Росії, яка продовжує систематично обстрілювати портову інфраструктуру півдня України.

Про це головком повідомив у Мережі.

Він зауважив, що російська армія інадалі здійснює цілеспрямовані удари по портовій інфраструктурі південних регіонів України, зокрема по портах, зернових терміналах, об’єктах морської логістики та інших цивільних об’єктах.

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«Мета ворога — зірвати роботу морського коридору, завдати удару по економіці держави та створити додаткові загрози безпеці у Чорноморському регіоні. Наше завдання — не допустити реалізації цих планів», — наголосив Сирський.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня російські дрони атакували три іноземні торговельні судна, що рухалися українським морським коридором поблизу Одещини. На кораблях виникли пожежі, які екіпажі загасили самостійно. На одному судні (під прапором Вануату) двоє членів екіпажу отримали легкі поранення, корабель відправили на ремонт.

До слова, своєю чергою ЗСУ суттєво розширили географію успішних ударів по окупованих територіях, позбавляючи ворога безпечних тилових районів на Херсонщині та в Криму. Як повідомляє ISW, українські сили методично знищують російські пункти управління, військову техніку, судна Чорноморського флоту та бригади берегової оборони на значних відстанях від лінії фронту. Особливого впливу зазнала логістика: атаки на залізничні об’єкти в Джанкої призвели до зупинки роботи станції та затримок у русі.

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