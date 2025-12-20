Сирський заявив про контратаки ЗСУ: деталі

Олександр Сирський. / © Associated Press

Реклама

Українські Збройні Сили успішно контратакують на окремих ділянках фронту. Своєю чергою, окупаційні війська також здійснюють тиск.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Попри значний тиск противника на окремих ділянках фронту, Збройним силам України вдається успішно контратакувати та завдавати російським військам значних втрат у живій силі та техніці», — повідомив головком.

Реклама

За словами Сирського, провів зустріч із делегацією із Великої Британії на чолі із начальником Штабу оборони Річардом Найтоном. Сторони обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ у засобах ураження.

Нагадаємо, аналітики DeepState заявили про ризик втрати міста Гуляйполе у Запорізькій області. Окрім тиску ворога, оборона міста опинилася під загрозою через внутрішні проблеми у 102-й окремій бригаді територіальної оборони.

Тим часом 7 корпус ДШВ повідомив, що російські окупанти накопичуються в Серебрянському лісі. Противник використовує його як плацдарм для накопичення живої сили, встановлення передових позицій пілотів ударних дронів, а також подальших штурмових дій у напрямку Серебрянки та Дронівки.