Сирський заявив про оточення російських підрозділів під Добропіллям
У межах контрнаступальної операції на Добровільному напрямку Сили оборони України також звільнили вже 175 кв. км і «зачистили» 195 кв. км від російських диверсійних груп.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська оточили частину російських підрозділів на Добропільському напрямку.
Про це генерал написав у Мережі.
Сирський на Добропільському напрямку провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції.
«Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні«, — йдеться у заяві головкома ЗСУ.
Він також повідомив про загальні втрати російської армії на Добропільському напрямку: йдеться про 3185 бійців, з яких 1769 були ліквідовані. А ще окупанти втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки.
За даними Сирського, за період контрнаступальної операції Сили оборони України на сьогодні звільнили від ворога близько 175 кв. км території. Крім того, захисники «зачистили» від російських диверсійних груп ще майже 195 кв. км.
«З урахуванням доповідей командирів на місцях визначив завдання та віддав необхідні вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях; нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах; підвищення якості взаємодії підрозділів», — написав головнокомандувач ЗСУ.
Він додав, що ухвалив необхідні рішення для всебічного забезпечення українських частин і підрозділів, які беруть участь у боях, з урахуванням погіршення погоди.
Нагадаємо, 27 вересня військовий оглядач Богдан Мирошников заявив, що ситуація на Добропільському напрямку залишається складною, попри повідомлення про успіхи ЗСУ. На його думку, операція українських військ наразі не розв’язує стратегічної проблеми, допоки не буде вирівняна лінія зіткнення по селу Коптєве. Мирошников застеріг, що у разі потужного контрнаступу ворог може повернутися до Золотого Колодязя і навіть спробувати перерізати павлоградську трасу.