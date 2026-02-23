ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
646
Час на прочитання
1 хв

Сирський заявив про прорив ЗСУ на фронті: відбили 400 кв кілометрів території

Сили оборони повертають території та стримують наступ росіян.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Олександр Сирський

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Від кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами.

Про це повідомив Головнокомандуючий Олександр Сирський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що українським захисникам вдалося звільнити від російських окупантів територію площею 300 квадратних кілометрів. Це сталося на південній ділянці фронту.

«Я не буду вдаватися в подробиці, але сьогодні можу насамперед привітати нашу армію — всі Сили оборони, тому що станом на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів», — сказав президент.

Водночас Зеленський не уточнив, за який саме період українським воїнам вдалося досягти таких успіхів.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначив, що окупанти втрачають позиції на Запорізькому напрямку через хаос зі зв’язком.

Дата публікації
Кількість переглядів
646
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie