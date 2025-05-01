Сирський заявив про відновлені позиції та назвав загрозливі напрямки фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © ТСН

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках фронту. Він також повідомив, що українські війська протягом місяця відновили 115 позицій.

Процес Сирський написав у Мережі.

«Основні зусилля зосереджуємо на стримуванні російського агресора на загрозливих напрямках, якими є насамперед Сумський і Курський, Покровський, Новопавлівський«, — вказано в заяві головкома ЗСУ.

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Він зазначив, що при цьому українські захисники використовують тактику активної оборони. Завдяки таким діям бійці ЗСУ протягом місяця відновили загалом 115 позицій.

Нагадаємо, напередодні Сирський повідомив, що російські війська значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. За словами головкома, окупанти намагаються прорвати українську оборону та вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.