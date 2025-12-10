Сирський зробив заяву про втрати України та Росії

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підтвердив, що Україна втрачає багато своїх солдат. Водночас він акцентував, що Росія втрачає в рази більше бійців.

Про це генерал сказав у інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF, переклад якого опублікував YouTube-канал «Захисники незалежності».

Сирський ствердно відповів на тезу журналістки про те, що Україна втрачає багато своїх солдатів.

«Так, на жаль втрачаємо (солдатів — ред.), і для мене особисто це величезний біль, але ж Росія втрачає в рази більше своїх військовослужбовців», — сказав головком ЗСУ.

Він також зауважив, що українські герої захищають нашу землю, а російські солдати — це загарбники.

«Загарбники, які прийшли на нашу землю і намагаються її захопити, вбиваючи і руйнуючи нашу економіку, наші мирні міста, містечка, поселення — тобто все, що попадається на їхньому шляху», — додав генерал.

До слова, за даними The Economist, Росія втратила у війні проти України понад 680 тис. чоловіків довоєнного віку, що становить близько 1% чоловічого населення. За оцінками, загинуло або поранено від 1 до 1,35 млн російських військових. Проте загальний прогрес РФ залишається повільним: за три роки ворог захопив лише 1,45% території України.