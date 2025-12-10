- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1249
- Час на прочитання
- 1 хв
Сирський зробив заяву про втрати України та Росії
Олександр Сирський підтвердив, що Україна втрачає багато солдатів, назвавши це особистим болем.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підтвердив, що Україна втрачає багато своїх солдат. Водночас він акцентував, що Росія втрачає в рази більше бійців.
Про це генерал сказав у інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF, переклад якого опублікував YouTube-канал «Захисники незалежності».
Сирський ствердно відповів на тезу журналістки про те, що Україна втрачає багато своїх солдатів.
«Так, на жаль втрачаємо (солдатів — ред.), і для мене особисто це величезний біль, але ж Росія втрачає в рази більше своїх військовослужбовців», — сказав головком ЗСУ.
Він також зауважив, що українські герої захищають нашу землю, а російські солдати — це загарбники.
«Загарбники, які прийшли на нашу землю і намагаються її захопити, вбиваючи і руйнуючи нашу економіку, наші мирні міста, містечка, поселення — тобто все, що попадається на їхньому шляху», — додав генерал.
До слова, за даними The Economist, Росія втратила у війні проти України понад 680 тис. чоловіків довоєнного віку, що становить близько 1% чоловічого населення. За оцінками, загинуло або поранено від 1 до 1,35 млн російських військових. Проте загальний прогрес РФ залишається повільним: за три роки ворог захопив лише 1,45% території України.