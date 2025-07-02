Армія РФ проривається / © Associated Press

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Протягом останнього тижня ситуація навколо села Кам’янське значно ускладнилася. Противник досяг успіхів у просуванні, прорвавши оборону в центрі населеного пункту та намагаючись закріпитися в його північній частині. Також ворог накопичує сили в південно-західній частині села. Водночас Силам оборони вдається ефективніше працювати по російських штурмових групах у південно-східній частині населеного пункту.

Про це повідомляє DeepState.

Накопичення ворога в цьому районі спостерігалося заздалегідь. Попри це противникові вдалося прорвати оборонні порядки українських військ і зайти до центру села. Останній тиждень позначився активним тиском з боку окупантів, які займали позиції українських бійців.

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Варто зазначити, що активність ворога була помітна тут і раніше — вони шукали слабкі місця, штурмували малими піхотними групами. Однак останнім часом ця активність значно збільшилася і стала гострішою.

Окремо наголошується на необхідності перегляду використання і забезпечення підрозділів ТрО, а також на найбільш кричущій проблемі сучасності — неправдивих доповідях, які продовжують ускладнювати й без того важку ситуацію на фронті.

РФ прорвала оборону біля Кам’янського / © t.me/DeepStateUA

Цілі ворога та особливості місцевості

Щодо цілей російських військ у цьому районі, то в самому Кам’янському вони вважаються малоперспективними. Навіть захоплення висот за селом не принесе глобальних стратегічних переваг. Місцевість має значні перепади висот, що є серйозним випробуванням для піхоти, особливо в умовах активної роботи дронів.

Насамперед Росія реалізує свою найпоширенішу тактику — просуватися там, де знаходить слабке місце, і розвивати цей успіх. Якщо говорити про більш масштабні плани, то вони полягають у зменшенні дистанції до міста Запоріжжя, проте ця відстань наразі ще доволі значна.

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Сили оборони намагаються завдавати максимальної шкоди ворогові в цьому районі. Це гарна можливість для цієї місцевості, і українські пілоти зараз активно цим користуються. Головне — забезпечити необхідне оснащення. Мапа в районі Кам’янського буде оновлена відповідно до змін.

Нагадаємо, російські війська активізували бойові дії в селі Кам’янське Запорізької області. Захоплення цього населеного пункту може відкрити ворогові шлях на Запоріжжя.

Кам’янське розташоване обабіч річки Янчекрак, на березі колишнього Каховського водосховища, де раніше проходили ротації місії МАГАТЕ.