"Ситуація близька до критичної": експерт назвав найзагрозливіші напрямки фронту

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Російські загарбники не відмовляються від наміру створити «буферну зону» на Харківщині. Ворог намагається проривати держкордон у нових локаціях, щоб з’єднатися з Вовчанськом.

Про це повідомив майор ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі Radio NV.

За його словами, окупанти обходять Вовчанськ з флангів, щоб «у перспективі пробувати робити клешні» та продовжити рух на південь Харківщини, можливо, у бік Куп’янська.

«Від цієї задачі вони не відмовляються», — переконаний Ткачук.

Де надскладніша ситуація

На Покровсько-Мирноградському напрямку ситуація залишається надскладною. Ткачук погодився з Головкомом Сирським, що про повний контроль РФ над Покровськом не йдеться — це фейки. Він відзначив «чудову і ефективну роботу» 7-го корпусу ДШВ.

Проте експерт розповів про складну ситуацію довкола Мирнограда.

«Загарбники намагаються зайти у населений пункт Рівне. Цей населений пункт є ключем до Мирнограда і до логістики у це місто. Ворог робить засідки і намагається десь щось мінувати. Логістика перебуває під загрозою», — пояснив майор.

Що відбувається на Запорізькому напрямку

Найбільш тривожні новини надходять із Запорізької області. Ткачук вважає загрози для Гуляйполя «дуже серйозними».

«Вчора стало відомо, що ворог окупував Рівнопілля на Гуляйпільському напрямку… На жаль, ситуація справді є, в деяких моментах, близькою до критичної», — наголосив Ткачук.

Він пояснив, що після втрати Рівнопілля під загрозою опиняються Зелений Гай і Червоне, оскільки росіяни можуть зайти їм у тили.

«На жаль, перспективи Гуляйполя так само туманні, як і погода на відтинку фронту. Не можна говорити про відрізання логістики… але точно росіяни будуть тримати її під вогневим контролем», — зазначив майор ЗСУ.

Якщо окупантам вдасться прорватися до Гуляйполя, вони можуть отримати перспективи виходу як до Оріхового, так і до Покровського, а далі — на Новомиколаївку.

Нагадаємо, у Запорізькій області зафіксовано часткове «продавлювання» позицій Сил оборони, однак про обвал фронту не йдеться. Як пояснив військовий експерт Дмитро Жмайло, російські війська посилили тиск на Покровському та Новопавлівському напрямках і намагаються обійти укріплені райони, зокрема поблизу Гуляйполя. Українські підрозділи отримали підкріплення для стабілізації ситуації.