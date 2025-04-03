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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ситуація для росіян критична: експерт про наступ ЗСУ у Бєлгородській області

На думку експерта, український наступ у Бєлгородській області триватиме й надалі, і це створює серйозні проблеми для російської армії

Українські війська продовжують наступ у Бєлгородській області, а російська армія не може їх зупинити

Українські війська продовжують наступ у Бєлгородській області, а російська армія не може їх зупинити / © Associated Press

Російська армія не може зупинити наступ Збройних сил України у Бєлгородській області, і декілька населених пунктів уже перейшли під контроль ЗСУ.

Про це в ефірі Радіо NV заявив військовий експерт Михайло Жирохов.

За його словами, офіційної інформації про події в регіоні немає, однак у військових колах активно обговорюється, що ситуація для росіян критична.

«Вони досі не можуть зупинити наступ, який триває. Декілька населених пунктів уже під контролем українських військ», — зазначив Жирохов.

Експерт уточнює, що район малонаселений, тому ЗСУ просуваються вперед без активного опору.

«Там немає великих населених пунктів, принаймні на тому рубежі, де зараз знаходяться наші військові», — пояснив він.

У спробі стримати просування ЗСУ, росіяни почали використовувати керовані авіаційні бомби, щоб зруйнувати логістику українських підрозділів.

«Але, наскільки це зможе перекрити постачання ЗСУ, залишається відкритим питанням. Там є ще кілька логістичних доріг, про які поки що ніхто не говорить», — зазначив Жирохов.

Нагадаємо, російські війська продовжили наступальні дії вздовж кордону Сумсько-Курської області. Втім, протягом минулої доби не підтверджено наступу.

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