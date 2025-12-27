ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
678
Час на прочитання
1 хв

"Ситуація дуже-дуже важка": ЗСУ повідомили, що відбувається біля Гуляйполя

Росіяни планують дистанційно замінувати логістичні шляхи до Гуляйполя, щоб відрізати українські війська.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Танк.

Танк. / © Associated Press

Окупаційна російська армія намагається витіснити Сили оборони з Гуляйполя Запорізької області. Загарбники хочуть відрізати логістику міста, штурмуючи Варварівку та Добропілля, що розташовані поблизу.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі «Суспільному».

Війська РФ завдають авіаційних ударів по Гуляйполю, аби намагається відрізати логістичні шляхи, які ведуть до цього населеного пункту.

«У Гуляйполі ситуація дуже-дуже важка. За минулу добу (26 грудня — Ред.) на Гуляйпільському напрямку 31 бойове зіткнення. Противник не припиняє там штурмових та інфільтраційних дій, намагається витіснити Сили оборони з Гуляйполя, з міських кварталів», — поінформував представник ЗСУ.

З його слів, росіяни також планують здійснити дистанційне мінування логістичних шляхів, які ведуть до Гуляйполя. Таким чином загарбники хочуть відрізати українські підрозділи, які обороняють місто.

Нагадаємо, днями росіяни заявили про захоплення командного пункту біля Гуляйполя. Йдеться про командно-спостережний пункт 1 батальйону 106 окремої бригади тероборони. Сил оборони Півдня наголошують, що представники відповідних органів проводять розслідування, яке має встановити причини і передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце.

Військовий оглядач Денис Попович наголошує: події останніх днів свідчать про зміну пріоритетів російського командування. Гуляйполе, каже він, залишається одним із ключових форпостів, який стримує просування окупантів вглиб області. Якщо впаде Гуляйполе, безпекова ситуація для всього регіону різко погіршиться.

Дата публікації
Кількість переглядів
678
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie