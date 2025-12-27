"Ситуація дуже-дуже важка": ЗСУ повідомили, що відбувається біля Гуляйполя

Танк. / © Associated Press

Окупаційна російська армія намагається витіснити Сили оборони з Гуляйполя Запорізької області. Загарбники хочуть відрізати логістику міста, штурмуючи Варварівку та Добропілля, що розташовані поблизу.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі «Суспільному».

Війська РФ завдають авіаційних ударів по Гуляйполю, аби намагається відрізати логістичні шляхи, які ведуть до цього населеного пункту.

«У Гуляйполі ситуація дуже-дуже важка. За минулу добу (26 грудня — Ред.) на Гуляйпільському напрямку 31 бойове зіткнення. Противник не припиняє там штурмових та інфільтраційних дій, намагається витіснити Сили оборони з Гуляйполя, з міських кварталів», — поінформував представник ЗСУ.

З його слів, росіяни також планують здійснити дистанційне мінування логістичних шляхів, які ведуть до Гуляйполя. Таким чином загарбники хочуть відрізати українські підрозділи, які обороняють місто.

Нагадаємо, днями росіяни заявили про захоплення командного пункту біля Гуляйполя. Йдеться про командно-спостережний пункт 1 батальйону 106 окремої бригади тероборони. Сил оборони Півдня наголошують, що представники відповідних органів проводять розслідування, яке має встановити причини і передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце.

Військовий оглядач Денис Попович наголошує: події останніх днів свідчать про зміну пріоритетів російського командування. Гуляйполе, каже він, залишається одним із ключових форпостів, який стримує просування окупантів вглиб області. Якщо впаде Гуляйполе, безпекова ситуація для всього регіону різко погіршиться.

