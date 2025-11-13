Ситуація дуже складна: Зеленський відповів, чи виведуть військових ЗСУ з Покровська

Володимир Зеленський. / © president.gov.ua

Україна зіткнулася з «дуже складною» ситуацією у Покровськ Донецької області. Будь-яке рішення про виведення військ є питанням військового командування на місцях.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.

“Ніхто не штовхає їх на смерть заради руїн. Я підтримуватиму наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Або це занадто дорого для нас – найважливіше для нас – це наші солдати”, - наголосив глава держави.

За його словами Зеленського, Російська Федерація прагне захопити Покровськ, щоб спробувати переконати президента Дональда Трампа у тому, що Україна повинна вивести війська з усього східного Донбасу, що включає Донецьку та Луганську області.

“Ми не можемо залишити схід Україн. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. Головне - ніхто не гарантує, якщо вони захоплять те чи інше місто, то не рушать далі. Немає жодного чинника, який стримував би”, - додав президент.

Нагадаємо, 13 листопада головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу армії РФ. На цій ділянці фронту найбільше штурмових дій та значна частина угруповання ворога, що діє на території України. Головнокомандувач також заявив, що росіяни Покровськ не контролюють.

Самі військові кажуть, що ворог проникає до Покровська, користуючись поганою видимістю через тумани та опади. Через погоду інтенсивність використання безпілотників зменшується у кілька разів, але окупанти задіюють артилерію та авіацію.

