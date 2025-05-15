Ситуація на Донеччині: ЗСУ покращили тактичне положення на трьох ключових напрямках

Фронт / © ТСН.ua

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На Новопавлівському та Покровському напрямках армія РФ не знижує активності. Кожен день під російським вогнем Дніпроенергія, Багатир, Розлив, Троїцьке, Котлярівка. Водночас Сили оборони зменшили наші втрати на 15%, а на трьох ключових напрямках покращили тактичне положення.

Про це повідомив Сергій Наєв.

«Кожен метр української землі для них (росіян — ред.) є кісткою в горлі», — наголосив він.

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Дата публікації 11:41, 15.05.25 Кількість переглядів 31 Сили оборони покращили тактичне положення на трьох напрямках Донеччини

Деталі про ситуацію на фронті

Як зазначається, минулого місяця противник подвоїв свої зусилля: 1916 штурмів, 8275 скидів смертоносних вибухівок з БпЛА, утричі більше FPV-дронів — 16286, 9734 артилерійські обстріли, масовані розвідувальні польоти «Орланів», «Supercam» та «Zala», щоденні атаки тактичної авіації. Ворог сипле вогонь і залізо, не зважаючи на втрати. Але кожен їхній крок — під нашим прицілом.

«Завдяки чітко збудованій обороні тактичної групи „Вугледар“ та злагодженій роботі з командирами бригад, ми тримаємо фронт і ламаємо ворога на всіх критичних ділянках. Ми зменшили наші втрати на 15%, а на трьох ключових напрямках покращили тактичне положення», — констатував Наєв.

Він додав, що за місяць ЗСУ майже вдвічі збільшили кількість ліквідованих загарбників до 9641. Утилізовано також:

75 артилерійських систем

19 танків

37 бронемашин

729 одиниць автотехніки, квадроциклів, баггі, а також 16 складів боєприпасів.

Особливо запекло ворог рвався вперед під час останнього масованого наступу на Новопавлівському напрямку. П’ять танків, 12 бронемашин, 25 мотоциклів — цілі колони сунули з трьох напрямків.

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«Але наша аеророзвідка виявила їх ще за 5-10 кілометрів. І ми перетворили їхню броню та техніку на палаючі уламки. У результаті нашого вогневого удару та роботи дронів-камікадзе знищено понад 70 окупантів, 2 танки, 6 бронемашин, 2 автомобілі та 14 мотоциклів. Їхній наступ був розбитий на друзки!», — завершив Наєв.

Нагадаємо, за останній час Покровський напрямок став значно активнішим. Ворог підтягує особовий склад, техніку, засоби РЕБ, артилерію.

З лютого суттєво наростає кількість штурмів, кількість обстрілів, використання КАБів, артилерії, безпілотних систем. Кількість атак зростає, зростає кількість підрозділів, які діють на цьому напрямку.

РФ дійсно концентрує максимум зусиль та особового складу на цьому напрямку.

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