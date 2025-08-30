- Дата публікації
Ситуація на фронті: на одному з напрямків росіяни розвивають своє подвійне вклинення
Аналітики мають дані, що окупанти просунулися та тиснуть на Лиманському напрямку.
На Лиманському напрямку російська армія здійснює активні штурмові, щоб виснажити українські підрозділи.
Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.
За даними експертів, у Донецькій області на Лиманському напрямку росіяни просунулися поблизу Шандриголового та на розташованому поруч ще одному своєму вклиненні — біля Дерилового.
Зазначено, що росіяни стягують резерви на Лиманський напрямок і тиснуть кількістю.
Раніше військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що на Добропільському напрямку тривають маневрові бої. Українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію та суттєво зменшити просування окупантів, попри їхню чисельну перевагу.