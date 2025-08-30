Ситуація на фронті: на одному з напрямків росіяни розвивають своє подвійне вклинення

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

На Лиманському напрямку російська армія здійснює активні штурмові, щоб виснажити українські підрозділи.

Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.

За даними експертів, у Донецькій області на Лиманському напрямку росіяни просунулися поблизу Шандриголового та на розташованому поруч ще одному своєму вклиненні — біля Дерилового.

Зазначено, що росіяни стягують резерви на Лиманський напрямок і тиснуть кількістю.

Раніше військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що на Добропільському напрямку тривають маневрові бої. Українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію та суттєво зменшити просування окупантів, попри їхню чисельну перевагу.