ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
525
Час на прочитання
1 хв

Ситуація на фронті: на одному з напрямків росіяни розвивають своє подвійне вклинення

Аналітики мають дані, що окупанти просунулися та тиснуть на Лиманському напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

На Лиманському напрямку російська армія здійснює активні штурмові, щоб виснажити українські підрозділи.

Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.

За даними експертів, у Донецькій області на Лиманському напрямку росіяни просунулися поблизу Шандриголового та на розташованому поруч ще одному своєму вклиненні — біля Дерилового.

Зазначено, що росіяни стягують резерви на Лиманський напрямок і тиснуть кількістю.

Раніше військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що на Добропільському напрямку тривають маневрові бої. Українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію та суттєво зменшити просування окупантів, попри їхню чисельну перевагу.

Дата публікації
Кількість переглядів
525
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie