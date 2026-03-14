Ситуація на фронті: Сирський звернувся з важливим повідомленням

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Сили оборони України утримують визначені рубежі, знищують ворога, поступово просуваються вперед, ведуть бої за звільнення населених пунктів.

Про це повідомив Головнокомандувач Олександр Сирський.

«Наші пріоритети — звільнення української території від окупантів та збереження життів наших воїнів. Водночас для успішної операції важлива інформаційна тиша», — зазначив він.

Нагадаємо, у січні росіяни захопили 245 кв. км української території, повідомляє військовий паблік Deep State — удвічі менше, ніж у грудні та листопаді.

Росія, своєю чергою, наводить вищі цифри: керівник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про «захоплення» понад 500 кв. км та 17 населених пунктів. Однак багато заяв про взяття міст і сіл не підтверджуються на місцях. Приклад — ситуація в районі Куп’янська на Харківщині. У Куп’янську в оточенні перебуває два десятки росіян, які не здатні до активних дій.