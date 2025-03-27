Ситуація на фронті: в ОСУВ "Хортиця" повідомили, де точаться найважчі бої

Ситуація на фронті / © ТСН.ua

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Сьогодні найінтенсивніші бої тривають на Покровському та Торецькому відтинках фронту. На Куп'янському напрямку російські підрозділи активно намагаються закріпитися за річкою Оскіл. Також на Лиманському та Новопавлівському плацдармі окупанти застосовують атаки на мототехніці.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Найбільш актуальним залишається Покровськ, найбільш інтенсивні боєзіткнення на Покровському напрямку. Також інтенсивний Торецький напрямок, інші — трішки менше, але у нас немає спокійних місць. Лиманський, Краматорській, Куп'янський, Лиманський, Новопавлівський — це все місця, де ідуть активні бої. На усіх них кожного дня відбувається велика кількість боєзіткнень, хоча Покровський і Торецький виділяються", — констатував він.

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Трегубов додав, що лінія фронту є здебільшого стабільною. При цьому є окремі спроби росіян продавлювати на низці малих напрямків. Зокрема, йдеться про Куп'янський напрямок.

“Росіяни дуже активно намагаються закріпитись за Осколом, на правому березі. І на цьому зосереджені їхні зусилля”, — акцентував Трегубов.

На Лиманському чи Новопавлівському напрямках є певна кількість відкритих просторів. Там останнім часом дуже характерними стали атаки на мототехніці.

“Побачити атаку на 40 мотоциклах — це вже не шось екстраординарне, а щось очікуване. Така була вчора плюс багі. Це використання легкої техніки для того, щоб швидко перетнути відстань до українських позицій або навіть зайти за них і швидко закріпитися. Це фактично такий мотоциклетний десант. На скільки це ефективно? Не дуже, але це принаймні дешевше ніж витрачати на те саме бронетехніку", — завершив речник.

Раніше у DeepState повідомили, де просунувся ворог.

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