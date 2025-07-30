Ситуація на фронті загострюється: що відбувається біля Покровська та Костянтинівки

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

На Покровському напрямку фіксується загострення ситуації — російські війська мають значну чисельну перевагу та поступово просуваються вперед.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо NV.

«Я був певним оптимістом, що ворогу не вдасться взяти Покровськ до кінця цього року чи до осені, але, на жаль, зараз не можна бути настільки оптимістичним», — зазначив експерт.

Реклама

За його словами, росіяни просунулися в районі вклинення між Покровськом та Костянтинівкою, утвореного ще навесні. Зараз ворог поступово наближається до агломерації Покровськ — Мирноград, і це створює серйозні ризики.

Особливу небезпеку, на думку Поповича, становить можливість перерізання логістичних маршрутів до Покровська.

«Якщо їм це вдасться, буде дуже важко утримати місто. Головна перевага противника — чисельність», — наголосив він.

Оглядач також звернув увагу на ситуацію біля Костянтинівки. Там противник намагається обійти українську оборону через водосховище Клебан-Бик. У разі успіху — загроза нависне і над передмістями Костянтинівки.

Реклама

Водночас під ризиком опиняються українські підрозділи, які тримають оборону Часового Яру — одного з ключових форпостів на цьому напрямку.

Нагадаємо, військовий аналітик Sky News Майкл Кларк вважає, що Україна має два ключові інструменти для зміни перебігу війни. Першим, на його думку, є здатність ЗСУ наблизитися до окупованого Криму на відстань, яка дозволяє вести ефективний артилерійський вогонь. Другим важливим кроком може стати розрив сухопутного коридору, який з’єднує Донбас із південним сходом України.