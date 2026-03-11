Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

На фронті між Україною та Росією наразі зберігається паритет сил. Там, де російським військам вдається просунутися, українські підрозділи згодом відновлюють свої позиції та проводять контрнаступальні дії.

Про це у прямому етері Еспресо заявив офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

«Не можна сказати, що росіяни уповільнили свій наступ. На різних напрямках є свої причини: десь, де йде наступ, розтягується логістика і малі штурмові групи опиняються в ситуації, яка сталася у Куп’янську», — зазначив він.

Реклама

За словами військового, на цьому напрямку російські окупанти змогли зайти до житлової забудови, однак українські підрозділи згодом оточили їх і перерізали шляхи постачання.

«Коли противник зайшов у житлову забудову, а наші підрозділи оточили та перерізали йому логістику. І російські окупанти змушені ховатися, їх вибивають. На минулому тижні оголошували, що там залишилося приблизно 30 ворожих вояків», — розповів Гай.

Водночас, за його словами, на окремих ділянках фронту російські війська мають певні тактичні успіхи.

На думку офіцера, нинішня ситуація на війні нагадує глухий кут для обох сторін.

Реклама

«На мою думку, якщо не відбудеться якихось радикальних подій, то цей паритет буде зберігатися. Тому що ви бачите — там, де противник має успіхи, потім ЗСУ відновлюють позиції, відбивають міста, села, проводять контрнаступальні дії», — пояснив він.

Водночас, за словами військового, подібна ситуація спостерігається і з боку російської армії.

«І у росіян так само — десь вони мають тактичні успіхи. Поки що так», — резюмував Мирослав Гай.

Раніше повідомлялося, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною, тут ознаки підготовки армії РФ до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів.

Реклама

Ми раніше інформували, що російські війська активізувалися на північному напрямку та намагаються розширити контроль уздовж кордону.