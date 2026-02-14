- Дата публікації
Ситуація на фронті змінилася: де наступають росіяни, які успіхи у ЗСУ
Росія продовжує тиснути на слабкі місця української оборони та не збирається зупинятися. Однак ЗСУ дають відсіч та тримають фронт.
Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту, однак суттєвих просувань не досягли. Водночас українські сили змогли покращити позиції на півдні.
Про це йдеться в аналітичному звіті ISW.
Де просунулися окупанти
На Донеччині російські сили зосереджують зусилля на напрямках Лимана, Костянтинівки та Покровська.
На Харківщині російські підрозділи здійснювали штурми поблизу Вовчанська та Куп’янська, однак, за наявними даними, не змогли просунутися вперед.
Де мають успіхи ЗСУ
ЗСУ мають тактичні успіхи на південному напрямку. У Запорізькій області українські військові змогли звільнити кілька населених пунктів поблизу Гуляйполя, змусивши противника відступити. Також українські сили продовжують завдавати ударів по російських військових об’єктах у тилу, зокрема по складах боєприпасів і пунктах управління дронами.
Нагадаємо, аналітик змоделював ситуацію, яка може виникнути в разі тимчасової втрати контролю над містами Покровськ і Мирноград на Донеччині. За його словами, на цьому напрямку зосереджено величезне угруповання ворога чисельністю близько 150 тисяч осіб. У разі захоплення цих міст росіяни можуть змінити вектор атаки.