Ситуація на Харківщині загострюється: росіяни перетнули кордон на новому напрямку

Ситуація на Харківщині загострюється / © Associated Press

Реклама

Харківщина переживає помітне загострення. Російські війська не лише збільшили інтенсивність штурмів, а й перетнули державний кордон на новій ділянці, на північний схід від селища Великий Бурлук.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Павло Шамшин, передає Укрінформ.

За його словами, минулої доби піхотні підрозділи окупантів, за підтримки артилерії та дронів, атакували українські позиції. Вони намагалися просунутися в бік села Амбарне, а потім і Хатнє. Хоча наступ ворога було зупинено, і Сили оборони України стабілізували обстановку на цій ділянці, ситуація залишається напруженою.

Реклама

Шамшин підкреслив, що інтенсивність штурмових дій суттєво зросла: за минулу добу противник здійснив 19 штурмів, а напередодні — 24. Це значно перевищує середньодобовий показник попереднього місяця (5–7 атак).

Найбільший тиск зосереджений у районі Вовчанська, де окупанти намагаються витіснити українські сили з території агрегатного заводу на північному березі річки Вовча. Загарбники атакують навіть уночі, використовуючи невеликі групи з антитепловізійними пончо, щоб проникнути на завод. Проте українська аеророзвідка виявляє ці схованки, які, за словами Шамшина, «дуже часто стають для росіян братськими могилами».

Ситуацію ускладнює також велика кількість ворожих розвідувальних та ударних дронів, що негативно впливає на логістику в районі бойових дій, попри безуспішність штурмів російських військ.

Нагадаємо, армія РФ концентрує основну увагу на Сумщині. На цій ділянці фронту ЗСУ не лише зупинили наступ загарбників, а й перейшли до контратаки.

Реклама