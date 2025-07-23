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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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18
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Ситуація на Покровському напрямку буде загострюватися — експерт

Російські війська зосередили значну кількість сил на Покровському напрямку, штурмуючи місто з трьох напрямків і намагаючись відрізати ключові логістичні маршрути.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Getty Images

Російські війська сконцентрували великі сили на Покровському напрямку та продовжують активні спроби штурму міста з трьох напрямків.

Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук в етері Еспресо.

«Дійсно, у Покровську складна ситуація, вона однозначно не сталася так — бах і здрастє вам. Ця проблема довкола Покровська накопичувалася, значною мірою не з нашої вини. Ворог кинув на Покровський напрямок все, що міг — половина всього угруповання сил російських, які вдерлися в Україну, зараз воюють на різних ділянках фронту, і вони сконцентровані довкола Покровська з трьох напрямків», — пояснив експерт.

За словами Лакійчука, окупанти продовжують штурмувати Покровськ з фронту та з півдня, водночас намагаючись обійти його з південного заходу, щоб перерізати трасу Покровськ — Павлоград. Окремо тривають спроби перерізати також дорогу на Костянтинівку.

Він додав, що після прориву противник спершу намагався просуватися одночасно у напрямку Покровська та Костянтинівки, однак зрозумів, що це надто ризиковано.

«Ну, і сконцентрувалися якраз в русі на Покровськ. Зараз ми бачимо очевидну картину: Покровськ — Мирноград — агломерація опинилася в чаші оточення з трьох боків. Це, м’яко кажучи, дуже небезпечна ситуація. А враховуючи, що Покровськ є ключем — стає зрозуміло, чому вони концентруються саме тут», — зазначив Лакійчук.

Він наголосив, що Покровськ — стратегічний пункт, який прикриває лівий фланг оборони, а також є тиловою базою для таких напрямків, як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, а також Торецьк і Часів Яр. Втрата цього вузла може запустити «ефект доміно» на всій ділянці фронту.

Крім того, експерт зауважив, що поява в місті диверсійно-розвідувальних груп противника свідчить про загострення ситуації у найближчі дні.

«Те, що в Покровську з’явилися диверсійно-розвідувальні групи противника, підтвердив опосередковано і головнокомандувач генерал Сирський. Після низки повідомлень з фронту та з військових джерел про ДРГ у Покровську, він змушений був заявити, що ворог у місто не зайшов, але діють диверсійно-розвідувальні групи», — зазначив Лакійчук.

Він пояснив, що це не лише диверсії, а й військова розвідка: такі групи запускають у тил, щоб зібрати дані про українські позиції перед великими штурмами.

«Тож ДРГ у Покровську — це свідчення того, що з дня на день ситуація буде загострюватися значно. Ворог іде на штурм Покровська. Можна порівнювати ситуацію з Авдіївкою чи Бахмутом. І зараз головне — правильно розосередити сили, щоб мати максимальний ефект при обороні міста, не втративши стратегічних і оперативних переваг, які ще залишаються, попри поступову втрату Покровського вузла», — підсумував військовий експерт.

Раніше повідомлялося, що у Покровську Донецької області досі залишається 1413 жителів.

Ми раніше інформували, що військові, які працюють у Покровську Донецької області, підтверджують факт проникнення росіян до міста.

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