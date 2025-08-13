Ситуація на Покровському напрямку: у ЗСУ повідомили, до чого вдається ворог

© Getty Images

На Покровському напрямку Донеччини російська армія продовжує наступати. Армія РФ докладає максимум зусиль з метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про це повідомили в ОСУВ «Хортиця».

Як зазначається, наступальні дії ворога фіксуються в районах населених пунктів Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Удачне, Філія та Звірове.

«Російська армія намагається накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, чинять опір та знищують переважаючі сили противника», — запевнили у відомстві.

Зауважимо, що вчора, 12 серпня, у ЗСУ прокоментували ситуацію на Покровському та Добропільському напрямках.

Так, армія РФ намагається будь-якими засобами пройти за першу лінію українських позицій. А згодом — піти далі.

«Потім росіяни намагаються або вступити у вогневий контакт з українськими рейдерами та дронщиками, або просто десь накопичуватися», — зазначив речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов.

При цьому військові наголошують: це групи по декілька осіб. Їхня присутність фіксується, тому на мапах з’являються дані про те, що росіяни буцімто просунулися на «12 кілометрів вглиб української території», але це не зовсім так. Вони пробралися у кількості 5-10 осіб, однак про те, що ворог «взяв весь шлях, який пройшов», не йдеться. Вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися по підвалах. Потім їх звідти вибили і знищили ЗСУ.

Раніше інформацію про просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках прокоментували у Генштабі ЗСУ. Там запевнили, що Сили оборони роблять все можливе, аби зупинити ворога.

«Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Не зважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки», — йдеться в повідомленні.

І не слід забувати, що сили противника, на жаль, переважають: лише на Покровському напрямку РФ зосередила угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу.

За даними Генштабу, декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь.Крім того, диверсанти проникали у населені пункти — Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта — в процесі знищення.

«Ситуація непроста й динамічна, однак Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Зокрема, рішенням головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі. Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон», — завершили у відомстві.