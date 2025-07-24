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- Війна
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Ситуація на Покровському напрямку загострюється — Мирошников
На Покровському напрямку ситуація стрімко ускладнюється — окупанти намагаються обійти українські позиції, просуваються в бік важливих логістичних трас і шахт.
Покровський напрямок за рівнем напруги та складності наближається до ситуації на Новопавлівському.
Про це повідомив український воєнний блогер Богдан Мирошников.
За його словами, ворог майже обійшов останні українські позиції в районі Котлиного та намагається вийти на трасу Павлоград — Покровськ і село Гришине.
«У районі Удачного — критична ситуація. І позиційно, і логістично, і в цілому — оборонятись у селі стало надзвичайно складно», — зазначив блогер.
Також повідомляється, що до шахти «Покровська-Західна №1» залишилося менше одного кілометра. Військові, які утримують позиції на об’єкті, незабаром можуть вийти на прямий стрілецький контакт із ворогом.
Не менш напруженою залишається ситуація і на напрямку Родинського. Там тривають важкі бої в районі села Лиман і шламонакопичувача шахти «Родинська».
Інформація про зміну лінії фронту наразі уточнюється.
Раніше повідомлялося, що офіцер відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади «Анна Київська» Артем Прібильнов заявив, що наразі бойові дії точаться на околицях Покровська та в районі населеного пункту Шевченко.
Ми раніше інформували, що російські війська сконцентрували великі сили на Покровському напрямку та продовжують активні спроби штурму міста з трьох напрямків.