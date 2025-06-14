Ситуація на сіверському напрямку погіршується: тривають бої за Григорівку — оглядач

Російські військові / © Associated Press

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Ситуація на сіверському напрямку дедалі погіршується.

Про це інформує 14 травня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.

Прямо зараз ведуться жорсткі бої за залишки Григорівки.Після захоплення Білогорівки, саме на це село ворог особливо націлився.

Рівень небезпеки для Сіверська не те, щоб зріс. Бо і до цього з півночі місто було ізольоване річкою.

Але ось просування вздовж Сіверського Дінця створює неабияку загрозу для нашого плацдарму в Серебрянському лісництві.

“Наскільки мені відомо, у лісі ситуація вже погіршилася, і тепер невідомо, чи вдасться його контролювати у нинішній конфігурації ЛБЗ на суміжних ділянках”, — заявив блогер.

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Сіверськ та Лиман - це східні ворота краматорсько-словʼянської агломерації.

І якщо навіть одне з двох міст "вилетить" з рівняння - ситуація буде стрімко погіршуватися.

Як повідомлялося, російській армії дуже важливо захопити Костянтинівку. Ця територія необхідна як плацдарм для розгортання наступальних операцій на Дніпропетровському напрямку. Окрім того, Костянтинівка - залізничний і автомобільний вузол, який виконує важливу роль логістичного хабу та укріпрайону для ЗСУ.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов наголошує, що влітку головним напрямком зосередження зусиль військ РФ залишатиметься Донеччина. Зокрема, окупанти спробують атакувати ключові міста.