Ситуація на Сіверському та Куп’янському напрямках різко ускладнилася — оглядач

Військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив про критичне загострення ситуації на східному фронті, зокрема в районах Серебрянського лісництва, села Серебрянка та на куп’янському напрямку.

За словами Мирошникова, оборона Серебрянського лісництва завершена, а бої за Серебрянку вже мають характер відступу українських підрозділів. «Там ще тривають ар’єргардні бої, але в цілому вже все зрозуміло», — зазначив оглядач.

Не краща ситуація й у Куп’янську, де, за його словами, ситуація залишається напруженою, а противник продовжує тиснути на українські позиції. Мирошников пообіцяв найближчим часом деталізувати розвиток подій на кожному з цих напрямків.

Додамо, напередодні військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що на Новопавлівському напрямку (на стику Дніпровської, Донецької та Запорізької областей) зафіксовано найглибше просідання лінії фронту. За його даними, російські війська просунулися приблизно на 2 км у бік Успенівки та Новогригорівки (до околиць села), а також рухаються від Березівки на Орестопіль. Мирошников підкреслив, що просування ворога триває стабільними темпами і поки що не призупинене, попри кадрові зміни в російському командуванні.