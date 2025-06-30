Ситуація на Сумщині стабілізована / © Володимир Зеленський

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Сьогодні президент Володимир Зеленський окремо обговорив Сумський напрямок. Він повідомив, що всі важливі завдання та конкретні позиції, які поставили українським військовим тиждень тому, повністю виконані.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Він також зазначив, що росіяни не змогли наступати на Сумщині. Це завдяки тому, що кожен український підрозділ на цьому напрямку добре працює. Крім того, Україна продовжує активні дії в межах Курської операції, мета якої забезпечується вже протягом майже 10 місяців.

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Нагадаємо, Сумський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті попри заяви про стабілізацію. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська звільнили Андріївку і просунулися в Юнаківці. Крім того, під контролем ЗСУ перебувають близько 90 км² території Курської області РФ, що є превентивними заходами проти можливого російського наступу.

За словами Сирського, ворога зупинили біля Кіндратівки, Яблунівки та Юнаківки. Однак ситуація на Сумщині залишається напруженою: російські війська продовжують спроби прориву, діючи малими штурмовими групами. На деяких ділянках, як зазначається, бракує належних фортифікацій.